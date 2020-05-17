Количество больных коронавирусом в Украине перевалило за 18 тысяч

За сутки зарегистрировано 433 новых случая инфицирования COVID-19

За сутки зарегистрировано 433 новых случая инфицирования COVID-19

Количество заболевших коронавирусом по состоянию на утро 17 мая составило 18 тысяч 291 человек

С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 18 291 случаев инфицирования, умерло 514 больных (+17 за сутки), выздоровело - 5116 человек (+210 за сутки).

Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет RegioNews.

Процент заболевших женщин - 58%, мужчин - 42%.

Статистика возрастных категорий с подтвержденным коронавирусом:

0-17 лет - 7%

18-29 лет - 12%

30-49 лет - 36%

50-59 лет - 37%

70+ лет - 9%

Напомним, Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина.

Ученые прогнозируют в конце мая спад эпидемии COVID-19 в Украине

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