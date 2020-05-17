Количество больных коронавирусом в Украине перевалило за 18 тысяч
За сутки зарегистрировано 433 новых случая инфицирования COVID-19
За сутки зарегистрировано 433 новых случая инфицирования COVID-19
Количество заболевших коронавирусом по состоянию на утро 17 мая составило 18 тысяч 291 человек
С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 18 291 случаев инфицирования, умерло 514 больных (+17 за сутки), выздоровело - 5116 человек (+210 за сутки).
Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет RegioNews.
Процент заболевших женщин - 58%, мужчин - 42%.
Статистика возрастных категорий с подтвержденным коронавирусом:
0-17 лет - 7%
18-29 лет - 12%
30-49 лет - 36%
50-59 лет - 37%
70+ лет - 9%
Напомним, Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина.
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