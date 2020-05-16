Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина

В Украине открыли летние площадки ресторанов и кафе

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В Украине открыли летние площадки ресторанов и кафе

Кабинет министров Украины опубликовал постановление об ослаблении карантина, которым вносятся изменения в решение от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Так, Правительство разрешило передвигаться группой не более чем восемь человек, кроме случаев служебной необходимости.

Также разрешено оказание услуг общественного питания на летних площадках, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами. За столиками могут находиться не более четырех человек без учета детей до 14 лет.

Могут работать учреждения и предприятия, осуществляющие предоставление указанных услуг с адресной доставкой заказов, а также заказов на вынос.

Такие заведения должны обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты. Посетители также должны иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать соответствующие санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.