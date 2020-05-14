Минздрав и Мининфраструктуры представили поэтапные планы выхода из карантина

Максим Степанов представил 4 этапа выхода из карантина, а Владислав Криклий - план из 3 этапов для возобновления работы транспорта

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Максим Степанов представил 4 этапа выхода из карантина, а Владислав Криклий - план из 3 этапов для возобновления работы транспорта

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Кабмин утвердит 4 этапа выхода из карантина в связи с пандемией коронавируса, в свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий представил план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МОЗ и Мининфраструктуры.

У нас есть четыре этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствуют определенные критерии и под каждый этап есть соответствующее смягчения", - сообщил Степанов.

Он отметил, что для того, чтобы перейти на следующий этап - этот показатель должен соответствовать определенному критерию.

Одним из критериев является количество новых случаев за последние 7 дней на сто тысяч населения.

Еще один критерий - загруженность коек в больницах больными с COVID-19 - половина коек должна быть свободной.

Третьим критерием является количество тестирований - ПЦР и ИФА. Для этого должны быть протестированы 15 человек на 100 тыс. населения.

Кроме того, должно быть определенное соотношение количества больных за 7 дней относительно предыдущей недели - оно должно быть таким же, или ниже.

Все этапы будут вводиться по формуле так называемого адаптивного карантина. Эти показатели разнятся по областям, поэтому мы считаем, что это будет очень правильная тактика: в зависимости от области будем смягчать карантин", - подчеркнул глава Минздрава.

Степанов напомнил, что первое смягчения карантина состоялось 11 мая, второе планируется пока на 22 мая.

Известно, что на втором этапе послаблений позволят проводить спортивные соревнования – без зрителей; открыться отелям – но без функционирования ресторанов и спортивных залов (хостелы не входят в это смягчение), возобновят транспорт и работу дошкольных учреждений.

Также свой поэтапный план восстановления работы транспорта представил министр инфраструктуры Владислав Криклий, он состоит из 3 этапов.

На первом этапе планируется:

восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),

внутриобластные маршруты,

50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы "пик",

поезда "Интерсити +" дальнего следования, ночной экспресс,

внутреннее сообщение.

На втором этапе планируется:

восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,

все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,

все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.

На третьем этапе восстановят:

поезда международного сообщения и при необходимости — сезонные пассажирские рейсы в Украину,

международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.

Отмечается, что к концу недели Мининфраструктуры должно согласовать с Минздравом даты этапов.

К концу недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью", - сообщил Криклий.

Также Мининфраструктуры работает с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить, из каких стран начнется восстановление международного авиасообщения.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине зафиксировано 422 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество заболевших возросло до 16847.