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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
13 мая 2020, 14:05 14

У президента остался день, чтобы продлить санкции против российских соцсетей, - Вакарчук

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13 мая 2020, 14:05 14
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Святослав Вакарчук считает, что необходимо продолжить санкции против российских сервисов "Вконтакте", Mail.ru, Yandex, Odnoklassniki и других, которые закрыли в Украине три года назад
Святослав Вакарчук считает, что необходимо продолжить санкции против российских сервисов "Вконтакте", Mail.ru, Yandex, Odnoklassniki и других, которые закрыли в Украине три года назад

Партия "Голос" требует созвать внеочередное заседание с одним вопросом на повестке дня относительно продолжения блокировки российских соцсетей в Украине.

Об этом лидер партии "Голос", член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Святослав Вакарчук сообщил на своей странице в Facebook.

У президента остался день, чтобы продолжить санкции против российского оружия: российских соцсетей и сервисов. Ждать больше нельзя, отмечает Вакарчук.

Следовательно, партия "Голос" требует созвать внеочередное заседание Парламента с единственным вопросом: защитить страну от кибервойск агрессора. Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский уже месяц требует у властей остановить наступление российских пропагандистов.

"Одни сутки и 13 часов – это то время, которое осталось для президента Украины, чтобы подписать указ, который продолжит санкции. И Рада должна поставить ему формальное требование это сделать", – говорит Лозинский.

Один день остался у президента, чтобы продолжить санкции против российского оружия: российских соцсетей и сервисов....

Опубликовано Святославом Вакарчуком Среда, 13 мая 2020 г.

Напомним, в 2017 году президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. В документе шла речь о блокировке доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Яндекса", к сервисам "Mail.ru" и "Мэйл.РУ ГРУПП", сайту "Кинопоиск", к антивирусным компаниям "Лаборатория Касперского" и DrWeb и некоторым другим. Доступ заблокировали на три года.


закон президент Голос Вакарчук
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