Минюст ожидает иски из-за "антиколомойского” закона
Свой прогноз озвучил министр юстиции
Свой прогноз озвучил министр юстиции
В Министерстве юстиции считают, что резонансный закон о банках будут обжаловать и в Конституционном суде, и в Европейском суде по правам человека.
Такой прогноз развития событий дал глава ведомства Денис Малюська, сообщает RegioNews.
Нынешнее голосование в Раде министр назвал лишь первым этапом. К слову, так называемый "антиколомойский” закон уже существенно ограничивает деятельность судей. В частности, суды будут лишены права выносить решения о возврате неплатежеспособного банка бывшим акционерам и решение о целесообразности выведения банка с рынка.
Напомним, Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект о невозврате банков прежним владельцам.
"Антиколомойскому” закону дали зеленый свет
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