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13 мая 2020, 19:39 6

Минюст ожидает иски из-за "антиколомойского” закона

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13 мая 2020, 19:39 6
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Свой прогноз озвучил министр юстиции
Фото: Facebook Конституційний Суд України - офіційна сторінка
Свой прогноз озвучил министр юстиции

В Министерстве юстиции считают, что резонансный закон о банках будут обжаловать и в Конституционном суде, и в Европейском суде по правам человека.

Такой прогноз развития событий дал глава ведомства Денис Малюська, сообщает RegioNews.

Нынешнее голосование в Раде министр назвал лишь первым этапом. К слову, так называемый "антиколомойский” закон уже существенно ограничивает деятельность судей. В частности, суды будут лишены права выносить решения о возврате неплатежеспособного банка бывшим акционерам и решение о целесообразности выведения банка с рынка.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект о невозврате банков прежним владельцам.


суд Кабмин банки закон Верховная Рада
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