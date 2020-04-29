Прокуратура завела дело из-за возможного распространения коронавируса в тюрьмах Крыма

Производство начато по ч. 1 ст. 438 УК Украины нарушение законов и обычаев ведения войны

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Производство начато по ч. 1 ст. 438 УК Украины нарушение законов и обычаев ведения войны

Оккупационная власть Крыма не проводит квалифицированное обследование и тестирование на наличие коронавирусной инфекции в местах несвободы. В связи с этим прокуратура АРК начала уголовное производство, сообщает RegioNews.

В прокуратуре автономии уголовное производство начато по факту непринятие государством-оккупантом мер для противодействия распространения СОVID-19 среди крымчан, в том числе, в отношении заключенных, находящихся в местах несвободы.

Сообщается, что в следственном изоляторе №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний в "карантинную камеру" помещают людей с подозрением на COVID-19 или ОРВИ, однако, заключенным не проводят квалифицированное обследование и тестирование на наличие коронавирусной инфекции, не выдают средства индивидуальной защиты, а камера не обеспечена необходимыми санитарно-гигиеническими условиями.

Кроме того отмечается, что некоторых крымчан продолжают этапировать из Крыма до Ростова-на-Дону, что в условиях пандемии коронавируса потенциально опасно для жизни и здоровья людей.

"Указанные действия государства-оккупанта, которая должна обеспечивать надлежащие условия содержания в местах несвободы, свидетельствуют о нарушении ими ст. 56 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, ст. ст. 10, 14 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что число заболевших коронавирусом в АРК выросло до 89 человек. В Севастополе на данный момент 77 зараженных. Общее число инфицированных COVID-19 составляет 166 человек.