Пленники Кремля содержатся в нечеловеческих условиях: Денисова требует реакции от омбудсмена РФ

Состояние здоровья осужденных продолжает ухудшаться, на пленников осуществляют психологическое давление

Фото: Facebook

Состояние здоровья осужденных продолжает ухудшаться, на пленников осуществляют психологическое давление

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с призывом оказать медицинскую помощь и улучшить условия удерживаемых в российском ШИЗО крымских татар. Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

По ее словам, более 70 дней незаконно осужденного крымского татарина Эмиля Джемаденова безосновательно удерживают в ШИЗО в ФКУ ИК 16 ГУФСИН России по Республике Башкортостан, а другие пленники Кремля содержатся в нечеловеческих условиях.

В частности, площадь помещения на одного заключенного не соответствует установленным нормам, отсутствует горячая вода, естественная и искусственная вентиляция, в камерах есть тараканы, крысы и мыши, а руководство пенитенциарных учреждений постоянно осуществляет психологическое давление.

Кроме того, в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 граждане Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма до сих пор не обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами и лекарствами.

Денисова сообщила, что состояние здоровья фигурантов симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" продолжает ухудшаться.

Ухудшилось состояние здоровья у Шабана Умерова, у которого проблемы с сердцем и кишечником. Рустам Сейтхалилов жалуется на постоянные сильные головные боли и проблемы с мочеполовой системой. Билял Адилов жалуется на отек ног и постоянный кашель, который не проходит более двух недель. Сильный удушающий кашель также беспокоит Рустема Шейхалиева и Энвера Аметова, у последнего было подозрение на туберкулез легких. У Джемиля Гафарова обострились хронические болезни, Алима Каримова беспокоят сильные желудочные боли", - написала она.

Кроме того, Яшар Муединов и Раим Айвазов поддаются психологическому влиянию со стороны руководства психиатрической больницы во время прохождения принудительной судебно-психиатрической экспертизы.

Призываю Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову срочно отреагировать и принять меры с целью обеспечения надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи всем незаконно удерживаемым гражданам Украины", - отметила Денисова.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.