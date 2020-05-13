В Запороской области закрыли 15 карантинных блокпостов

В областной администрации сообщают о стабилизации эпидемиологической ситуации

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В областной администрации сообщают о стабилизации эпидемиологической ситуации

В Запорожской области прекратили функционирование 15 санитарных контрольно-пропускных постов, установленных из-за угрозы распространения коронавируса. Однако КП на въезде в Энергодар продолжает работать.

Соответствующее решение было принято во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Отмечается, что положительная динамика среди выздоравливающих и незначительное количество новых пациентов с коронавирусом в Запорожской области позволяет вводить определенные послабления.

Члены комиссии поддержали решение о закрытии 7 КПП г. Запорожье, 5 КПП в Мелитополе и 3 КПП в Бердянске. Работа санитарного КПП на въезде в Энергодар продолжается", - отметили в ОГА.

Сообщается, что по состоянию на вечер 12 мая не было зарегистрировано новых случаев COVID-19. Однако медицинские работники должны проводить тестирование в полном объеме, несмотря на уменьшение количества случаев.

Это свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации в Запорожской области, которая была достигнута, в том числе, за счет того, что были прекращены, исключены контакты между людьми", - уверены в облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Офисе Президента настроены на то, чтобы продолжать послабление карантинных мероприятий.

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 мая в Украине подтверждено 16425 случаев коронавирусной инфекции.