В Запороской области закрыли 15 карантинных блокпостов
В Запорожской области прекратили функционирование 15 санитарных контрольно-пропускных постов, установленных из-за угрозы распространения коронавируса. Однако КП на въезде в Энергодар продолжает работать.
Соответствующее решение было принято во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОГА.
Отмечается, что положительная динамика среди выздоравливающих и незначительное количество новых пациентов с коронавирусом в Запорожской области позволяет вводить определенные послабления.
Члены комиссии поддержали решение о закрытии 7 КПП г. Запорожье, 5 КПП в Мелитополе и 3 КПП в Бердянске. Работа санитарного КПП на въезде в Энергодар продолжается", - отметили в ОГА.
Сообщается, что по состоянию на вечер 12 мая не было зарегистрировано новых случаев COVID-19. Однако медицинские работники должны проводить тестирование в полном объеме, несмотря на уменьшение количества случаев.
Это свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации в Запорожской области, которая была достигнута, в том числе, за счет того, что были прекращены, исключены контакты между людьми", - уверены в облгосадминистрации.
Ранее сообщалось, что в Офисе Президента настроены на то, чтобы продолжать послабление карантинных мероприятий.
Отметим, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 мая в Украине подтверждено 16425 случаев коронавирусной инфекции.
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