Карантин не отменят, пока не будет лекарств от коронавируса - Шмыгаль

По его мнению, других механизмов на сегодня в мире нет

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По его мнению, других механизмов на сегодня в мире нет

Карантин в Украине будут действовать, пока не будут найдены лекарства от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов парламента к правительству, передает RegioNews. По его словам, общественный транспорт возобновит работу на третьем этапе выхода из карантина. Шмыгаль также акцентировал внимание на том, что Украина идет по польскому образцу умеренного выхода из карантина, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам", - сказал он. Премьер призвал не спекулировать на этих вопросах, а четко подходить к соблюдению карантина, так как других действующих механизмов в мире сегодня нет. Напомним, Денис Шмыгаль утверждает, что Украине больше не угрожает банкротство на фоне кризиса, вызванного коронавирусом.

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