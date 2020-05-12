Движение электричек восстановят в два этапа

Для возвращения пригородного сообщения требуется разрешение Кабмина

Фото: Facebook Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Для возвращения пригородного сообщения требуется разрешение Кабмина

“Укрзализныця” готова восстановить движение пригородных поездов, как только Кабинет Министров примет решение о завершении или новом этапе ослабления карантина.

Такое заявление сделал глава компании Иван Юрик, передает RegioNews.

Возвращение пассажирских перевозок на пригородных маршрутах будет происходить в два этапа. На первом запустят 745 поездов, которые будут курсировать в час пик, чтобы обеспечить людям проезд до работы. А уже на втором этапе движение электричек восстановят полностью. Для этого нужно будет запустить еще 571 поезд.

В компании напомнили также и о том, что электрички являются убыточными. Впрочем, свои функции "Укрзализныця” пока не планирует сворачивать.

Пока в "Укрзализныце” ожидают правительственного распоряжения. Как сообщают в госкомпании, сейчас проводят техосмотр подвижного состава и другого оборудования, а также проверяют готовность вокзалов к приему пассажиров. Работников железной дороги обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Напомним, с 18 марта "Укрзализныця" остановила внутреннее сообщение из-за карантина.