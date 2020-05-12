Движение электричек восстановят в два этапа
“Укрзализныця” готова восстановить движение пригородных поездов, как только Кабинет Министров примет решение о завершении или новом этапе ослабления карантина.
Такое заявление сделал глава компании Иван Юрик, передает RegioNews.
Возвращение пассажирских перевозок на пригородных маршрутах будет происходить в два этапа. На первом запустят 745 поездов, которые будут курсировать в час пик, чтобы обеспечить людям проезд до работы. А уже на втором этапе движение электричек восстановят полностью. Для этого нужно будет запустить еще 571 поезд.
В компании напомнили также и о том, что электрички являются убыточными. Впрочем, свои функции "Укрзализныця” пока не планирует сворачивать.
Пока в "Укрзализныце” ожидают правительственного распоряжения. Как сообщают в госкомпании, сейчас проводят техосмотр подвижного состава и другого оборудования, а также проверяют готовность вокзалов к приему пассажиров. Работников железной дороги обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты.
Напомним, с 18 марта "Укрзализныця" остановила внутреннее сообщение из-за карантина.
- 20:32 12 мая Ермак объяснил расширение представительства в ТКГ
- 19:50 12 мая Мининфраструктуры готовится запустить автобусы
- 19:39 12 мая За неделю за помощью к правительству обратились почти 7 тысяч предпринимателей
- 19:19 12 мая В регионах разбираются с обещанными доплатами медикам
- 18:58 12 мая За первый месяц карантина ВВП упал на 1% - Минэкономики
- 18:42 12 мая В Одесской области в этом году ожидают около пяти миллионов туристов
- 16:47 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 13:41 05 мая В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков