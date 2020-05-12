18:30  12 мая
Коронавирус: самое важное за сутки
15:24  12 мая
Кабмин попросили ослабить карантин для прихожан украинских церквей
15:08  12 мая
Министерство образования сообщило дату проведения ВНО
UA | RU
UA | RU
12 мая 2020, 16:59 26

Движение электричек восстановят в два этапа

Читайте також
українською мовою
12 мая 2020, 16:59 26
Читайте також українською мовою
Для возвращения пригородного сообщения требуется разрешение Кабмина
Фото: Facebook Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia
Для возвращения пригородного сообщения требуется разрешение Кабмина

“Укрзализныця” готова восстановить движение пригородных поездов, как только Кабинет Министров примет решение о завершении или новом этапе ослабления карантина.

Такое заявление сделал глава компании Иван Юрик, передает RegioNews.

Возвращение пассажирских перевозок на пригородных маршрутах будет происходить в два этапа. На первом запустят 745 поездов, которые будут курсировать в час пик, чтобы обеспечить людям проезд до работы. А уже на втором этапе движение электричек восстановят полностью. Для этого нужно будет запустить еще 571 поезд.

В компании напомнили также и о том, что электрички являются убыточными. Впрочем, свои функции "Укрзализныця” пока не планирует сворачивать.

Пока в "Укрзализныце” ожидают правительственного распоряжения. Как сообщают в госкомпании, сейчас проводят техосмотр подвижного состава и другого оборудования, а также проверяют готовность вокзалов к приему пассажиров. Работников железной дороги обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Напомним, с 18 марта "Укрзализныця" остановила внутреннее сообщение из-за карантина.


Укрзализныця карантин поезд транспорт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Мининфраструктуры призывают не верить в возможность авиарейсов в мае
12 мая 2020, 16:27
Президент готов к ослаблению карантина
12 мая 2020, 15:36
Власти Киева не планируют отменять спецбилеты на транспорт
12 мая 2020, 14:09
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
05 мая 2020, 13:41
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Все досье »