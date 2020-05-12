Мининфраструктуры готовится запустить автобусы
В ведомстве рассчитывают на начало работы 22 мая
В ведомстве рассчитывают на начало работы 22 мая
Министерство инфраструктуры готовится запустить пассажирский транспорт с 22 мая.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий встретился с международными автобусными перевозчиками. Министр заверил, что его приоритетом является защита работников отрасли, поэтому все меры для предотвращения распространения эпидемии будут соблюдены. В частности, речь идет о масочном режиме, дезинфекции транспорта и установлении лимита на количество пассажиров.
Восстановление движения транспорта будет постепенным.
Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявили, что надеяться на быстрое возобновление авиарейсов не стоит. Кроме того, в Кабмине склоняются к продлению карантина после 22 мая.
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