Мининфраструктуры готовится запустить автобусы

В ведомстве рассчитывают на начало работы 22 мая

Фото: Міністерство інфраструктури України

В ведомстве рассчитывают на начало работы 22 мая

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий встретился с международными автобусными перевозчиками. Министр заверил, что его приоритетом является защита работников отрасли, поэтому все меры для предотвращения распространения эпидемии будут соблюдены. В частности, речь идет о масочном режиме, дезинфекции транспорта и установлении лимита на количество пассажиров.

Восстановление движения транспорта будет постепенным.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявили, что надеяться на быстрое возобновление авиарейсов не стоит. Кроме того, в Кабмине склоняются к продлению карантина после 22 мая.