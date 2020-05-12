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12 мая 2020, 19:50 11

Мининфраструктуры готовится запустить автобусы

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12 мая 2020, 19:50 11
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В ведомстве рассчитывают на начало работы 22 мая
Фото: Міністерство інфраструктури України
В ведомстве рассчитывают на начало работы 22 мая

Министерство инфраструктуры готовится запустить пассажирский транспорт с 22 мая.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий встретился с международными автобусными перевозчиками. Министр заверил, что его приоритетом является защита работников отрасли, поэтому все меры для предотвращения распространения эпидемии будут соблюдены. В частности, речь идет о масочном режиме, дезинфекции транспорта и установлении лимита на количество пассажиров.

Восстановление движения транспорта будет постепенным.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявили, что надеяться на быстрое возобновление авиарейсов не стоит. Кроме того, в Кабмине склоняются к продлению карантина после 22 мая.


Мининфраструктуры автобус транспорт карантин
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