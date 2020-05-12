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12 мая 2020, 12:53 12

Авиакомпания Ryanair намерена возобновить 40% рейсов с июля

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12 мая 2020, 12:53 12
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Авиакомпания планирует выполнять около 1000 полетов в день
Фото: pexels
Авиакомпания планирует выполнять около 1000 полетов в день

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, с 1 июля планирует возобновить 40% своих рейсов, с рядом новых правил для пассажиров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Европейскую правду.

При этом первое время для пассажиров будет действовать ряд новых правил.

В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными, отмечают в компании. Кроме того, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет. Пассажиры должны будут сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.

Тем, кто путешествует в страны Евросоюза, нужно будет заполнять специальную форму и указывать запланированную продолжительность и место пребывания. Эту информацию будут передавать правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчики Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa в течение мая - максимум в начале июня планируют возобновить регулярные рейсы из Украины в Европу.

Напомним, что "Борисполь" вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы


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