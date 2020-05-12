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12 мая 2020, 12:34 16

В столице и в Киевской области за сутки выявлено 82 новых случая COVID-19, три из них - летальные

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12 мая 2020, 12:34 16
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По Киевской области подтверждено 23 случая заболевания, а в столице 59 случаев коронавируса
pixabay.com
По Киевской области подтверждено 23 случая заболевания, а в столице 59 случаев коронавируса

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на утро 12 мая всего официально подтверждено 1023 случая заболевания коронавирусом, из них - 93 детей и 160 медицинских работников.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, передает Regionews.

За последние сутки выявлено 23 новых случая. Также зафиксировано два летальных случая", - говорится в сообщении.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3200 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 35 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 5282 контактными лицами.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко на брифинге сообщил, что на утро 12 мая в столице зафиксировано 1930 случаев коронавируса.

За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев, 38 человек умерли", - заявил Кличко.

За минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили еще у 59 человек и еще одну смерть.

Ранее сообщалось, станом на 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Министерство здравоохранения хочет возобновить работу санэпидемстанций в Украине, которые будут реагировать на все случаи инфекционных болезней.


коронавирус Киев Виталий Кличко Киевская область
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