Херсонская полиция направила в суд админпротоколы на трех участников акции к 9 мая

Акции по случаю Дня победы над нацизмом прошли в Парке славы возле Вечного огня и памятника "Воинам-освободителям"

Фото: Мій Херсон

Акции по случаю Дня победы над нацизмом прошли в Парке славы возле Вечного огня и памятника "Воинам-освободителям"

В херсонский суд направлены административные протоколы, которые были составлены на нарушителей карантина во время мероприятий 9-го мая.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мій Херсон.

Так, 9 мая, политическая партия "Оппозиционный блок — За жизнь" организовала два массовых мероприятии ко Дню победы с нарушением карантинных требований. Как сообщили в полиции, протоколы за нарушение правил карантина было составлено на трех граждан среди которых пророссийский активист Дмитрий Савлученко и депутат горсовета и директор КП "Херсонэлектротранс" Егор Устинов.

"Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 17 до 34 тысяч гривен", – заявили в полиции.

Стоит добавить, что с начала превентивных мероприятий полицейские Херсонской области составили 594 протокола за нарушение правил соблюдения карантина. Большинство административных протоколов составлены в отношении лиц, которые вернулись в страну и отказались от обсервации и по фактам нарушения условий торговли во время карантина.