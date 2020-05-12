Херсонская полиция направила в суд админпротоколы на трех участников акции к 9 мая
В херсонский суд направлены административные протоколы, которые были составлены на нарушителей карантина во время мероприятий 9-го мая.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мій Херсон.
Так, 9 мая, политическая партия "Оппозиционный блок — За жизнь" организовала два массовых мероприятии ко Дню победы с нарушением карантинных требований. Как сообщили в полиции, протоколы за нарушение правил карантина было составлено на трех граждан среди которых пророссийский активист Дмитрий Савлученко и депутат горсовета и директор КП "Херсонэлектротранс" Егор Устинов.
"Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 17 до 34 тысяч гривен", – заявили в полиции.
Стоит добавить, что с начала превентивных мероприятий полицейские Херсонской области составили 594 протокола за нарушение правил соблюдения карантина. Большинство административных протоколов составлены в отношении лиц, которые вернулись в страну и отказались от обсервации и по фактам нарушения условий торговли во время карантина.
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