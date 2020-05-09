В Запорожье проукраинские активисты выясняли отношения с участниками Полка победы
В Запорожье «Полк Победы» — аналог российского «Бессмертного полка» — провел автопробег с советской символикой возле Аллеи Боевой славы.
В автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекта Запорожья, остановившись у Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государства флагами Украины.
Об этом сообщает сайт города Запорожья и ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Опубликовано Алексеєм Бабурином Суббота, 9 мая 2020 г.
Когда проукраинские активисты стали снимать с автомобилей Полка Победы красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.
Активисты сорвали с некоторых автомобилей красные флаги, после чего их разняли полицейские.
В Запорожье сторонники проросийской организации "Полка Победы" попытались устроить провокацию с красными флагами на Аллее Боевой Славы. Все завершилось словесной перепалкой и перекрикиванием гимна Украины.Опубликовано 061.ua - Сайт города Запорожья Суббота, 9 мая 2020 г.
Полиция во время автопробега также задержала сына бывшего нардепа от Коммунистической партии Украины Алексея Бабурина. У него изъяли красный флаг и сразу же отпустили.
Накануне, в ночь на 9 мая полиция Запорожья провела обыски у участников "Полка Победы" и изъяла запрещенную символику, среди которой более 1200 экземпляров газеты, около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 флагов, более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент и прочее.
Возбуждено уголовное дело за распространение коммунистической символики и пропаганду тоталитарных режимов.
#Запорожье Запорожские следователи открыли уголовное производство по факту изготовления и распространения запрещенной...Опубликовано Полиция Запорожской области Суббота, 9 мая 2020 г.
Закончили обыск. Фотография изъятого. Пока без комментариев.Опубликовано Алексеєм Бабурином Пятница, 8 мая 2020 г.
Напомним, в этом году массовые мероприятия ко Дню победы ограничили из-за карантина.
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