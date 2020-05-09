В Запорожье проукраинские активисты выясняли отношения с участниками Полка победы

Полиция Запорожья открыла уголовное дело за распространение коммунистической символики и пропаганду тоталитарных режимов

Фото: zabor

Полиция Запорожья открыла уголовное дело за распространение коммунистической символики и пропаганду тоталитарных режимов

В Запорожье «Полк Победы» — аналог российского «Бессмертного полка» — провел автопробег с советской символикой возле Аллеи Боевой славы.

В автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекта Запорожья, остановившись у Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государства флагами Украины.

Об этом сообщает сайт города Запорожья и ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Опубликовано Алексеєм Бабурином Суббота, 9 мая 2020 г.

Когда проукраинские активисты стали снимать с автомобилей Полка Победы красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.

Активисты сорвали с некоторых автомобилей красные флаги, после чего их разняли полицейские.

В Запорожье сторонники проросийской организации "Полка Победы" попытались устроить провокацию с красными флагами на Аллее Боевой Славы. Все завершилось словесной перепалкой и перекрикиванием гимна Украины. Опубликовано 061.ua - Сайт города Запорожья Суббота, 9 мая 2020 г.

Полиция во время автопробега также задержала сына бывшего нардепа от Коммунистической партии Украины Алексея Бабурина. У него изъяли красный флаг и сразу же отпустили.

Накануне, в ночь на 9 мая полиция Запорожья провела обыски у участников "Полка Победы" и изъяла запрещенную символику, среди которой более 1200 экземпляров газеты, около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 флагов, более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент и прочее.

Возбуждено уголовное дело за распространение коммунистической символики и пропаганду тоталитарных режимов.

#Запорожье Запорожские следователи открыли уголовное производство по факту изготовления и распространения запрещенной... Опубликовано Полиция Запорожской области Суббота, 9 мая 2020 г.

Напомним, в этом году массовые мероприятия ко Дню победы ограничили из-за карантина.

Читайте также: Президент в День победы инициирует мемориальный проект: в четырех уголках Украины будут установлены колокола-символы.

Также в Одессе остановили автопробег от ОПЗЖ посвященный 9 мая.

В парке Вечной Славы в Киеве почтили павших во второй Мировой войне.