14:43  09 мая
В парке Вечной Славы в Киеве почтили павших во второй Мировой войне
15:25  09 мая
В Запорожье проукраинские активисты выясняли отношения с участниками Полка победы
10:59  09 мая
За прогулы оштрафуют 25 народных депутатов - Регламентный комитет ВР
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 мая 2020, 13:18 3

Владимир Зеленский прибыл на Закарпатье

Читайте також
українською мовою
09 мая 2020, 13:18 3
Читайте також українською мовою
Президент инициирует мемориальный проект: в четырех уголках Украины будут установлены колокола-символы
Президент инициирует мемориальный проект: в четырех уголках Украины будут установлены колокола-символы

Глава государства посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне

Владимир Зеленский и председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров возложили цветы к Вечному огню, после чего президент объявил о введении на Закарпатье Колокола победы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на прессцентр Закарпатской ОГА.

На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, – главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский объявил о проекте мемориальных символов, в рамках которого в Украине планируется установить четыре колокола. Один – на Луганщине, возле первого селения, где в 42-м году началось освобождение Украины. Второй – на Закарпатье.

Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Звон Единства – в Симферополе", – выразил надежду Президент Украины.

Обращение президента Зеленского, который инициирует мемориальный проект, в рамках которого в четырех уголках Украины будет установлено четыре колокола как символа памяти, победы, мира и единства, появилось также на сайте канцелярии президента.

Вчера президент посетил Луганщину, где планируют установить первый из четырех колоколов – Звон памяти. Колокол, который установят на Закарпатье, будет называться Звоном Победы.

Напомним, сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне.


Владимир Зеленский праздник Ужгород 9 мая Закарпатье президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Европейский союз отмечает 70-ю годовщину со дня основания
09 мая 2020, 11:40
Сегодня – День победы над нацизмом во Второй мировой войне
09 мая 2020, 10:29
9 мая в Киеве будут усилены меры безопасности
08 мая 2020, 21:48
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 мая 2020, 21:55
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
04 мая 2020, 14:18
"Черкассы будут сопротивляться”: Анатолий Бондаренко стал героем мемов
02 мая 2020, 19:29
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Все досье »