Владимир Зеленский прибыл на Закарпатье

Президент инициирует мемориальный проект: в четырех уголках Украины будут установлены колокола-символы

Президент инициирует мемориальный проект: в четырех уголках Украины будут установлены колокола-символы

Глава государства посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне

Владимир Зеленский и председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров возложили цветы к Вечному огню, после чего президент объявил о введении на Закарпатье Колокола победы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на прессцентр Закарпатской ОГА.

На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, – главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский объявил о проекте мемориальных символов, в рамках которого в Украине планируется установить четыре колокола. Один – на Луганщине, возле первого селения, где в 42-м году началось освобождение Украины. Второй – на Закарпатье.

Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Звон Единства – в Симферополе", – выразил надежду Президент Украины.

Обращение президента Зеленского, который инициирует мемориальный проект, в рамках которого в четырех уголках Украины будет установлено четыре колокола как символа памяти, победы, мира и единства, появилось также на сайте канцелярии президента.

Вчера президент посетил Луганщину, где планируют установить первый из четырех колоколов – Звон памяти. Колокол, который установят на Закарпатье, будет называться Звоном Победы.

Напомним, сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне.