В аннексированном Крыму за сутки зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом
В аннексированном Крыму за минувшие сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом в социальной сети Facebook сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, передает RegioNews.
Аксенов отмечает, что ситуация на полуострове плохая. Из 32 заболевших - 24 выявлены среди медицинских работников и пациентов Алуштинской городской больницы и 5 в инфекционном отделении "Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА" в Крыму.
"Один заболевший выявлен в ходе обследования как контактный по ранее подтвержденному случаю в семейном очаге, двое – при обращении за медицинской помощью и лабораторном обследовании", – сообщил подконтрольный России глава Крыма.
По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар.
Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 160 случаев новой коронавирусной инфекции. 21 из них завезены из-за границы, 17 – из России. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из России, 100 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровевших за весь период - 41 человек.
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