Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
До окончания карантина вопрос изменения режима работы общественного транспорта в столице рассматривать не будут.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
В Киевской городской государственной администрации утверждают, что, несмотря на скорое ослабление каранина, транспорт продолжит курсировать в ограниченном режиме до 22 мая. Единственное, что готова сделать КГГА, - это увеличить количество маршрутов трамваев и троллейбусов в некоторых районах.
Тем, кто возобновит работу с до конца карантина, нужно будет самостоятельно решать вопрос проезда до места работы. А вот с пригородным сообщением дела обстоят иначе. Транспорт, как и обещали в правительстве, хотят запустить с 11 мая.
Метро планируют запускать в последнюю очередь. Процесс будет происходить поэтапно.
Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.
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