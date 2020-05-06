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06 мая 2020, 13:15 22

Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта

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06 мая 2020, 13:15 22
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В КМДА сообщили, что возобновят исключительно пригородное сообщение
Фото: Facebook Київпастранс / Kyivpastrans
В КМДА сообщили, что возобновят исключительно пригородное сообщение

До окончания карантина вопрос изменения режима работы общественного транспорта в столице рассматривать не будут.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

В Киевской городской государственной администрации утверждают, что, несмотря на скорое ослабление каранина, транспорт продолжит курсировать в ограниченном режиме до 22 мая. Единственное, что готова сделать КГГА, - это увеличить количество маршрутов трамваев и троллейбусов в некоторых районах.

Тем, кто возобновит работу с до конца карантина, нужно будет самостоятельно решать вопрос проезда до места работы. А вот с пригородным сообщением дела обстоят иначе. Транспорт, как и обещали в правительстве, хотят запустить с 11 мая.

Метро планируют запускать в последнюю очередь. Процесс будет происходить поэтапно.

Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.


Киев карантин КГГА транспорт
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