Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта

В КМДА сообщили, что возобновят исключительно пригородное сообщение

Фото: Facebook Київпастранс / Kyivpastrans

В КМДА сообщили, что возобновят исключительно пригородное сообщение

До окончания карантина вопрос изменения режима работы общественного транспорта в столице рассматривать не будут.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

В Киевской городской государственной администрации утверждают, что, несмотря на скорое ослабление каранина, транспорт продолжит курсировать в ограниченном режиме до 22 мая. Единственное, что готова сделать КГГА, - это увеличить количество маршрутов трамваев и троллейбусов в некоторых районах.

Тем, кто возобновит работу с до конца карантина, нужно будет самостоятельно решать вопрос проезда до места работы. А вот с пригородным сообщением дела обстоят иначе. Транспорт, как и обещали в правительстве, хотят запустить с 11 мая.

Метро планируют запускать в последнюю очередь. Процесс будет происходить поэтапно.

Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.