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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
06 мая 2020, 13:48 2

Бюджет Тернополя недополучил 47 млн гривен

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06 мая 2020, 13:48 2
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Бюджет общины за четыре месяца выполнен на 91%
Фото: ZN.ua
Бюджет общины за четыре месяца выполнен на 91%

Из-за эпидемии коронавируса бюджет Тернопольской ОТГ недополучил более 47 млн грн., в частности за апрель - 41,9 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

По данным казначейства, бюджет общины за четыре месяца выполнен на 91,1%. При плане 529,4 млн грн фактически поступило 482,3 млн грн, недополучено 47,1 млн грн, в том числе за апрель – 41,9 млн грн.

По НДФЛ недополучено 29,9 млн грн, по оплате за землю - 7,4 млн грн, по налогу на недвижимость невыполнение плана составило 2,3 млн грн за счет предоставления государственной льготы на налог.

По единому налогу бюджет недополучил 5,5 млн грн, что вызвано спадом товарооборота, прекращением деятельности значительного количества субъектов хозяйствования в период карантина.

Ориентировочные потери в апреле от установления нулевой ставки по единому налогу составят 3,2 млн грн.

Напомним, на борьбу с коронавирусом потратили почти два миллиарда гривен. Львиная доля затрат легла на местные бюджеты.


коронавирус карантин Тернополь бюджет
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