Харьковские полицейские, задержанные за "крышевание" вырубки лесов, вышли из СИЗО под залог
Полицейские, подозреваемые в "крышевании" масштабных порубок в лесхозах Харьковской области, внесли залоги и вышли из СИЗО.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
По информации пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, полицейские внесли залоги рармерами в 630 600 грн, 399 380 грн и 147 140 грн.
Начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции залог в размере 420 тыс. 400 грн не внес и находится под стражей", - сообщил Чубенко.
Напомним, что 9 апреля четырем полицейским и 11 гражданским лицам сообщили о подозрении в незаконной вирубке и незаконной перевозке, хранении, сбыте леса.
Полицейские - сотрудники Валковского ОП ГУ НП в Харьковской области, а 11 гражданских – это жители Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей.
Октябрьский районный суд Полтавы избрал правоохранителям меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков заявил, что подозреваемых по громкому делу станет больше - по крайней мере еще десять человек готовят подозрения, среди них еще 5 полицейских.
По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, вырубленный лес-кругляк продавали в страны Азии.
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