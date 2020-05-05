Подрались за храм, - председатель Черновицкой ОГА отреагировал на религиозный конфликт
Председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук сообщил, что причиной религиозного конфликта, который тянется уже больше года в селе Задубровка на Буковине является здание местного храма.
Об этом Сергей Осачук написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Спорную ситуацию относительно храма Святого Михаила в селе Задубровка Черновицкой области должен решить суд, считает председатель ОГА:
Уже более года продолжается противостояние и борьба за храм Святого Михаила в селе Задубровка. Создана ситуация, когда христианин на христианина идет силой, поднимает руку и пробует решить спор приступами. В таком случае правовое государство Украина имеет одного арбитра – суд. Судебный процесс продолжается, прошу и призываю общины ПЦУ и УПЦ дождаться решения и действовать исключительно в рамках Закона", – написал чиновник.
Заявление в отношении противостояния религиозных общин в селе Задубровка Христиане! Каждый человек и каждая община имеет...Опубликовано Сергей Осачук Вторник, 5 мая 2020 г.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту ночного инцидента, сообщает прессслужба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.
Полицейские выяснили, что примерно в 22 часа на территории храма в селе Задубровка возник конфликт между представителями двух религиозных общин, который перерос в кратковременную драку. Двое прихожан получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. После оказания первой помощи медики отпустили пострадавших домой.
Правоохранители установили лиц, причастных к противоправным действиям. На них составили протоколы за мелкое хулиганство.
Также следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст.161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса УкраїниПроводиться досудебное расследование.
Полиция продолжает круглосуточно охранять культовое сооружение и проводит с верующими профилактическую работу по недопущению противостояний на религиозной почве.
Полиция начала уголовное производство по факту инцидента между религиозными общинами на Заставнивщина Напомним,...Опубликовано Полиция Черновицкой области Вівторок 5 мая 2020 г.
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