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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
05 мая 2020, 16:17 6

Подрались за храм, - председатель Черновицкой ОГА отреагировал на религиозный конфликт

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05 мая 2020, 16:17 6
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Полиция начала уголовное производство по факту драки между религиозными общинами на Буковине
Полиция начала уголовное производство по факту драки между религиозными общинами на Буковине

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук сообщил, что причиной религиозного конфликта, который тянется уже больше года в селе Задубровка на Буковине является здание местного храма.

Об этом Сергей Осачук написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Спорную ситуацию относительно храма Святого Михаила в селе Задубровка Черновицкой области должен решить суд, считает председатель ОГА:

Уже более года продолжается противостояние и борьба за храм Святого Михаила в селе Задубровка. Создана ситуация, когда христианин на христианина идет силой, поднимает руку и пробует решить спор приступами. В таком случае правовое государство Украина имеет одного арбитра – суд. Судебный процесс продолжается, прошу и призываю общины ПЦУ и УПЦ дождаться решения и действовать исключительно в рамках Закона", – написал чиновник.

Заявление в отношении противостояния религиозных общин в селе Задубровка Христиане! Каждый человек и каждая община имеет...

Опубликовано Сергей Осачук Вторник, 5 мая 2020 г.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ночного инцидента, сообщает прессслужба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Полицейские выяснили, что примерно в 22 часа на территории храма в селе Задубровка возник конфликт между представителями двух религиозных общин, который перерос в кратковременную драку. Двое прихожан получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. После оказания первой помощи медики отпустили пострадавших домой.

Правоохранители установили лиц, причастных к противоправным действиям. На них составили протоколы за мелкое хулиганство.

Также следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст.161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса УкраїниПроводиться досудебное расследование.

Полиция продолжает круглосуточно охранять культовое сооружение и проводит с верующими профилактическую работу по недопущению противостояний на религиозной почве.

Полиция начала уголовное производство по факту инцидента между религиозными общинами на Заставнивщина Напомним,...

Опубликовано Полиция Черновицкой области Вівторок 5 мая 2020 г.


Буковина полиция церковь драка Сергей Осачук
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