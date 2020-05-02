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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
02 мая 2020, 16:05 4

В Украине зафиксировали 23 тысячи пожаров

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02 мая 2020, 16:05 4
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С начала года в экосистеме Украине произошло 23 тысячи пожаров - это в полтора раза больше, чем в прошлом году
С начала года в экосистеме Украине произошло 23 тысячи пожаров - это в полтора раза больше, чем в прошлом году

Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передают RegioNews.

"С начала года уже возникло около 23 тыс. пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, а площадь, пройденная огнем, увеличилась в три раза и составляет почти 60 тыс. гектаров, и это без учета пожаров в зоне отчуждения и последних пожаров на Житомирщине”, - отметил глава ГСЧС.

Добавил, что основная причина возникновения очагов возгораний - это человеческая безответственность и халатность. Украинцы или сознательно выжигают траву и стерню на полях, или неосторожно обращаются с огнем в лесу. Именно в лесных массивах возникли 1300 пожаров от общего количества зафиксированных.

Напомним, что 4 апреля 2020 года произошла одна из самых масштабных экокатастроф за всю историю независимой Украины - пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Потушить огонь спасателям удалось только 14 апреля, но затем пожар возобновился.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 1 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области локализованы, открытого огня нет.


лес экология пожар ГСЧС
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