Лесные пожары в Киевской и Житомирской областях удалось локализовать

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника

Фото: ГСЧС

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника

По состоянию на 1 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском района Житомирской области локализованы, открытого огня нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов в районе сел Рудня-Перганская, Повча, Лучанки и Гай.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 587 человек и 92 единицы техники.

В Киевской области пожары в лесных массивах Зоны отчуждения также локализованы. Пожарные продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников.

В области к тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники

В ГСЧС также добавили, что радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения остается в пределах естественных значений.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Житомирской области подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям занимаются локализацией четырех очагов пожаров.