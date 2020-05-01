Лесные пожары в Киевской и Житомирской областях удалось локализовать
По состоянию на 1 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском района Житомирской области локализованы, открытого огня нет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов в районе сел Рудня-Перганская, Повча, Лучанки и Гай.
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 587 человек и 92 единицы техники.
В Киевской области пожары в лесных массивах Зоны отчуждения также локализованы. Пожарные продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников.
В области к тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники
В ГСЧС также добавили, что радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения остается в пределах естественных значений.
Напомним, по состоянию на 30 апреля в Житомирской области подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям занимаются локализацией четырех очагов пожаров.
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