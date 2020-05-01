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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 11:28 10

Лесные пожары в Киевской и Житомирской областях удалось локализовать

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01 мая 2020, 11:28 10
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Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника
Фото: ГСЧС
Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника

По состоянию на 1 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском района Житомирской области локализованы, открытого огня нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов в районе сел Рудня-Перганская, Повча, Лучанки и Гай.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 587 человек и 92 единицы техники.

В Киевской области пожары в лесных массивах Зоны отчуждения также локализованы. Пожарные продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников.

В области к тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники

В ГСЧС также добавили, что радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения остается в пределах естественных значений.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Житомирской области подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям занимаются локализацией четырех очагов пожаров.


ГСЧС Чернобыль Киевская область Житомирская область пожар
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