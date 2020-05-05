В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два

Всего на соответствие противоэпидемическим нормам проверили 37 объектов

Фото: pixabay.com

Всего на соответствие противоэпидемическим нормам проверили 37 объектов

За неделю торговые площадки успели обустроить все необходимое для работы в условиях карантина, хотя первые результаты проверок были отрицательными.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

5 мая начали работу три рынка в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах. Это Демеевский, Маяк и Базар на Лесной. 6 мая начинают работать Печерский и Владимирский рынки.

Виталий Кличко отметил, что проведенная ранее Госпродпотребслужбой первая проверка показала, что ни один рынок не был готов начать работу. Теперь, как заявил мэр Киева, открывают только тех, кто устранил проблемы.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков, выдвинув ряд требований. Это, в частности, измерение температуры на входе, дистанция в полтора метра между посетителями и регулярная дезинфекция поверхностей.