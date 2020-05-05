МАУ организует перевозку украинских работников в пять стран
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует организовать перевозки чартерными рейсами граждан Украины в Польшу, Финляндию, Великобританию, Германию и Швецию.
Об пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу компании, передает RegioNews.
В МАУ сообщают, что накануне получили заказ на осуществление чартерных перевозок работников в эти страны, так как в компании выработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан за границу.
Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", - рассказали в МАУ.
Представители авиаперевозчика отмечают, что обязательным условием путешествия является наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев, медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19.
К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - добавили в авиакомпании.
Сообщается, что содействие процессу выезда украинцев за границу на сезонные работы со стороны власти является чрезвычайно важным для МАУ.
Напомним, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.
29 апреля Государственная авиационная служба запретила компании МАУ вылет самолета с украинскими работниками в Великобританию.
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