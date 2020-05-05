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МАУ организует перевозку украинских работников в пять стран
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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 мая 2020, 18:25 21

МАУ организует перевозку украинских работников в пять стран

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05 мая 2020, 18:25 21
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Обязательным условием перелета является наличие всех документов и официальное трудоустройство
Фото: flickr
Обязательным условием перелета является наличие всех документов и официальное трудоустройство

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует организовать перевозки чартерными рейсами граждан Украины в Польшу, Финляндию, Великобританию, Германию и Швецию.

Об пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу компании, передает RegioNews.

В МАУ сообщают, что накануне получили заказ на осуществление чартерных перевозок работников в эти страны, так как в компании выработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан за границу.

Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", - рассказали в МАУ.

Представители авиаперевозчика отмечают, что обязательным условием путешествия является наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев, медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19.

К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - добавили в авиакомпании.

Сообщается, что содействие процессу выезда украинцев за границу на сезонные работы со стороны власти является чрезвычайно важным для МАУ.

Напомним, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.

29 апреля Государственная авиационная служба запретила компании МАУ вылет самолета с украинскими работниками в Великобританию.


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