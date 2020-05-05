Карантин в двух больницах Харькова: что известно
В Харькове из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин городскую клиническую многопрофильную больницу №25, а по работе городской клинической больницы №27 у мэрии города и в областном лабораторном центре возникли разногласия.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.
Изначально в областном лабораторном центре сообщили о закрытии на карантин двух больниц. В 25-й больнице коронавирус обнаружили у 21 медиков, а в 27-й коронавирусом заразилось 5 медработников.
В свою очередь заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан заявила, что ей известно лишь об одном больном с СOVID-19 в 25-больницу.
Проведено заседание эпидкомисии, чтобы ограничить прием больных в тех отделениях, где был обнаружен один случай. Обследуются все медицинские работники, 265 человек на сегодня. Делают повторные проверки. Те, что были изначально положительные — сегодня отрицательные. Ограничены те площади, на которых находятся люди, но вся больница работает ", — сказала Горбунова-Рубан.
По больнице №27, в которой, по данным лабцентра, также обнаружили больных коронавирусом медиков и ввели карантин, у Горбуновой-Рубан информации нет.
У меня нет информации о 27-й больнице. Мы не закрывали 27 больницу на карантин, не знаю, откуда у вас такая информация", - заявила она журналистам.
Напомним, что в Украине за сутки подтвердили 366 новых случаев коронавируса, из которых 19 — в Харьковской области.
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