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05 мая 2020, 15:00 26

Карантин в двух больницах Харькова: что известно

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05 мая 2020, 15:00 26
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Данные мэрии и Харьковского лабораторного центра расходятся
Фото: pexels
Данные мэрии и Харьковского лабораторного центра расходятся

В Харькове из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин городскую клиническую многопрофильную больницу №25, а по работе городской клинической больницы №27 у мэрии города и в областном лабораторном центре возникли разногласия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Изначально в областном лабораторном центре сообщили о закрытии на карантин двух больниц. В 25-й больнице коронавирус обнаружили у 21 медиков, а в 27-й коронавирусом заразилось 5 медработников.

В свою очередь заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан заявила, что ей известно лишь об одном больном с СOVID-19 в 25-больницу.

Проведено заседание эпидкомисии, чтобы ограничить прием больных в тех отделениях, где был обнаружен один случай. Обследуются все медицинские работники, 265 человек на сегодня. Делают повторные проверки. Те, что были изначально положительные — сегодня отрицательные. Ограничены те площади, на которых находятся люди, но вся больница работает ", — сказала Горбунова-Рубан.

По больнице №27, в которой, по данным лабцентра, также обнаружили больных коронавирусом медиков и ввели карантин, у Горбуновой-Рубан информации нет.

У меня нет информации о 27-й больнице. Мы не закрывали 27 больницу на карантин, не знаю, откуда у вас такая информация", - заявила она журналистам.

Напомним, что в Украине за сутки подтвердили 366 новых случаев коронавируса, из которых 19 — в Харьковской области.


коронавирус карантин COVID-19 Харьковская область
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