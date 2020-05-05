В Житомирской области закрыли на карантин больницу
В центральной больнице №2 Житомира у 16 медицинских работников диагностировали коронавирус, поэтому госпитализация пациентов в стационар временно приостановлена.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает RegioNews.
В течение прошлой недели ее работников протестировали на COVID-19 методом ПЦР. Обнаружили 16 больных, из которых 5 заведующих отделений и лицо из руководящего состава медучреждения. Все они сейчас находятся на самоизоляции, лечатся амбулаторно. Лица, с которыми контактировали больные, установлены", - написал он.
Мэр Житомира добавил, что деятельность стационара будет восстановлена после проведения полной дезинфекции помещений и проведения тестирования работников не раньше, чем через две недели.
Кроме того, с 9 апреля пациентов с ОРВИ и подозрением на пневмонию будут направлять исключительно в больницу №1, а больных, находящихся на завершающем этапе лечения, переведут на амбулаторное долечивание.
Как сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, по состоянию на 5 мая в Житомирской области COVID-19 обнаружили в 112 медицинских работников, пятеро из них обнаружили на протяжении последних суток.
Начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик уточнил, что за последние сутки в Коростене заболели 4 медработника, а в Бердичеве один. Их общее состояние удовлетворительно.
Всего в области уже 11 летальный случаев - за прошедшие сутки умер 89-летний мужчина.
Напомним, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.
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