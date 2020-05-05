В Житомирской области закрыли на карантин больницу

Полноценно заведение сможет возобновить работу не ранее, чем через две недели

Фото: cml1.zt.ua

Полноценно заведение сможет возобновить работу не ранее, чем через две недели

В центральной больнице №2 Житомира у 16 медицинских работников диагностировали коронавирус, поэтому госпитализация пациентов в стационар временно приостановлена.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает RegioNews.

В течение прошлой недели ее работников протестировали на COVID-19 методом ПЦР. Обнаружили 16 больных, из которых 5 заведующих отделений и лицо из руководящего состава медучреждения. Все они сейчас находятся на самоизоляции, лечатся амбулаторно. Лица, с которыми контактировали больные, установлены", - написал он.

Мэр Житомира добавил, что деятельность стационара будет восстановлена после проведения полной дезинфекции помещений и проведения тестирования работников не раньше, чем через две недели.

Кроме того, с 9 апреля пациентов с ОРВИ и подозрением на пневмонию будут направлять исключительно в больницу №1, а больных, находящихся на завершающем этапе лечения, переведут на амбулаторное долечивание.

Как сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, по состоянию на 5 мая в Житомирской области COVID-19 обнаружили в 112 медицинских работников, пятеро из них обнаружили на протяжении последних суток.

Начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик уточнил, что за последние сутки в Коростене заболели 4 медработника, а в Бердичеве один. Их общее состояние удовлетворительно.

Всего в области уже 11 летальный случаев - за прошедшие сутки умер 89-летний мужчина.

Напомним, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.