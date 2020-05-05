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МАУ організовує перевезення українських заробітчан до п'яти країн
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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 травня 2020, 18:25 9

МАУ організовує перевезення українських заробітчан до п'яти країн

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05 травня 2020, 18:25 9
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Обов'язковою умовою перельоту є наявність всіх документів та офіційне працевлаштування
Фото: flickr
Обов'язковою умовою перельоту є наявність всіх документів та офіційне працевлаштування

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" планує організувати перевезення чартерними рейсами громадян України до Польщі, Фінляндії, Великої Британії, Німеччини та Швеції.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на прес-службу компанії, передає RegioNews.

У МАУ повідомляють, що напередодні отримали замовлення на здійснення чартерних перевезень заробітчан в ці країни, так як в компанії напрацьовано чіткий і прозорий механізм перевезення громадян за кордон.

Наразі МАУ отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції, Польщі. Раніше вже виконані аналогічні рейси до Гельсінкі та Лондону", - розповіли в МАУ.

Представники авіаперевізника зазначають, що обов’язковою умовою подорожі є наявність трудової візи, контракту строком від трьох місяців і медичної страховки, в тому числі на випадок COVID-19.

До перевезення приймаються лише офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком", - додали в авіакомпанії.

Повідомляється, що сприяння процесу виїзду українців за кордон на сезонні роботи з боку влади є надзвичайно важливим для МАУ.

Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.

29 квітня Державна авіаційна служба заборонила компанії МАУ виліт літака з українськими заробітчанами до Великобританії.


МАУ карантин літак Великобританія
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