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05 мая 2020, 09:36 54

Минздрав: прирост заболеваемости коронавирусом несколько снизился

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05 мая 2020, 09:36 54
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В то же время количество подозрений на COVID-19 за сутки выросло вдвое
Фото: pixabay.com
В то же время количество подозрений на COVID-19 за сутки выросло вдвое

По состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения'я Украины, передает RegioNews.

316 случаев стали летальными, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

Лидерами по количеству инфицированных остаются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Меньше всего больных на Луганщине, Черниговщине и на Донбассе.

Распределение больных по областям такое:

Винницкая область — 454 случая;

Волынская область — 343 случая;

Днепропетровская область — 478 случаев;

Донецкая область — 83 случая;

Житомирская область — 448 случаев;

Закарпатская область — 546 случаев;

Запорожская область — 287 случаев;

Ивано-Франковская область — 1015 случаев;

Кировоградская область — 401 случай;

м. Киев — 1583 случая;

Киевская область — 866 случаев;

Львовская область — 514 случаев;

Луганская область — 38 случаев;

Николаевская область — 163 случая;

Одесская область — 469 случаев;

Полтавская область — 231 случай;

Ровенская область — 779 случаев;

Сумская область — 112 случаев;

Тернопольская область — 923 случая;

Харьковская область — 377 случаев;

Херсонская область — 142 случая;

Хмельницкая область — 119 случаев;

Черновицкая область — 1948 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала 2020 года поступило 33 311 сообщение о подозрении на COVID-19

По состоянию на утро 5 мая 2020 года поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Это почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки.

Напомним, ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.


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