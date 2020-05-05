Минздрав: прирост заболеваемости коронавирусом несколько снизился
По состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения'я Украины, передает RegioNews.
316 случаев стали летальными, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.
Лидерами по количеству инфицированных остаются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области.
Меньше всего больных на Луганщине, Черниговщине и на Донбассе.
Распределение больных по областям такое:
Винницкая область — 454 случая;
Волынская область — 343 случая;
Днепропетровская область — 478 случаев;
Донецкая область — 83 случая;
Житомирская область — 448 случаев;
Закарпатская область — 546 случаев;
Запорожская область — 287 случаев;
Ивано-Франковская область — 1015 случаев;
Кировоградская область — 401 случай;
м. Киев — 1583 случая;
Киевская область — 866 случаев;
Львовская область — 514 случаев;
Луганская область — 38 случаев;
Николаевская область — 163 случая;
Одесская область — 469 случаев;
Полтавская область — 231 случай;
Ровенская область — 779 случаев;
Сумская область — 112 случаев;
Тернопольская область — 923 случая;
Харьковская область — 377 случаев;
Херсонская область — 142 случая;
Хмельницкая область — 119 случаев;
Черновицкая область — 1948 случаев;
Черкасская область — 314 случаев;
Черниговская область — 64 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала 2020 года поступило 33 311 сообщение о подозрении на COVID-19
По состоянию на утро 5 мая 2020 года поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Это почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки.
Напомним, ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.
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