Минздрав: прирост заболеваемости коронавирусом несколько снизился

В то же время количество подозрений на COVID-19 за сутки выросло вдвое

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В то же время количество подозрений на COVID-19 за сутки выросло вдвое

По состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения'я Украины, передает RegioNews. 316 случаев стали летальными, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев. Лидерами по количеству инфицированных остаются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области. Меньше всего больных на Луганщине, Черниговщине и на Донбассе. Распределение больных по областям такое: Винницкая область — 454 случая; Волынская область — 343 случая; Днепропетровская область — 478 случаев; Донецкая область — 83 случая; Житомирская область — 448 случаев; Закарпатская область — 546 случаев; Запорожская область — 287 случаев; Ивано-Франковская область — 1015 случаев; Кировоградская область — 401 случай; м. Киев — 1583 случая; Киевская область — 866 случаев; Львовская область — 514 случаев; Луганская область — 38 случаев; Николаевская область — 163 случая; Одесская область — 469 случаев; Полтавская область — 231 случай; Ровенская область — 779 случаев; Сумская область — 112 случаев; Тернопольская область — 923 случая; Харьковская область — 377 случаев; Херсонская область — 142 случая; Хмельницкая область — 119 случаев; Черновицкая область — 1948 случаев; Черкасская область — 314 случаев; Черниговская область — 64 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Всего с начала 2020 года поступило 33 311 сообщение о подозрении на COVID-19 По состоянию на утро 5 мая 2020 года поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Это почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки. Напомним, ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.

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