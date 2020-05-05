За нарушение карантина в Мукачеве открыто уголовное производство

В Мукачеве позволили восстановить работу вещевого рынка и торговых центров

Фото: страница Мукачевского городского совета в Facebook

В Мукачеве позволили восстановить работу вещевого рынка и торговых центров

Председатель Закарпатской ОГА обратился к правоохранителям для проверки законности открытия вещевого рынка и торговых центров в городе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

30 апреля в Мукачеве разрешили работу вещевого рынка и торговых центров.

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился к правоохранителям, поручил провести проверку законности решения, принятого комиссией.

По данному факту прокуратура зарегистрировала уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

Полицейские провели в городе профилактическую работу с предпринимателями, сообщали об ответственность за нарушение карантина.

По информации местных жителей, предприниматели вещевого рынка и торгово-развлекательного центра в Мукачево сами отказались начинать работу, пока в стране продолжается карантин.

Напомним, в Мукачеве с 4 мая ослабили карантин. Можно посещать парки с соблюдением социальной дистанции.

В Дрогобыче открыли книжные и строительные магазины. Председатель Львовской ОГА возмутился решению комиссии Дрогобычского горсовета.