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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
05 мая 2020, 15:11 13

За нарушение карантина в Мукачеве открыто уголовное производство

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05 мая 2020, 15:11 13
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В Мукачеве позволили восстановить работу вещевого рынка и торговых центров
Фото: страница Мукачевского городского совета в Facebook
В Мукачеве позволили восстановить работу вещевого рынка и торговых центров

Председатель Закарпатской ОГА обратился к правоохранителям для проверки законности открытия вещевого рынка и торговых центров в городе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

30 апреля в Мукачеве разрешили работу вещевого рынка и торговых центров.

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился к правоохранителям, поручил провести проверку законности решения, принятого комиссией.

По данному факту прокуратура зарегистрировала уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

Полицейские провели в городе профилактическую работу с предпринимателями, сообщали об ответственность за нарушение карантина.

По информации местных жителей, предприниматели вещевого рынка и торгово-развлекательного центра в Мукачево сами отказались начинать работу, пока в стране продолжается карантин.

Напомним, в Мукачеве с 4 мая ослабили карантин. Можно посещать парки с соблюдением социальной дистанции.

В Дрогобыче открыли книжные и строительные магазины. Председатель Львовской ОГА возмутился решению комиссии Дрогобычского горсовета.


Мукачево карантин криминальное дело Закарпатье
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