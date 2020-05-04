Мэр Черкасс пришел в полицию, но допроса не было
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, которого ранее вызвали на допрос в уголовном производстве об ослаблении карантинных мероприятий в городе, пришел в следственное управление, но допрос в полиции не провели.
Зато у следственного управления Нацполиции состоялся импровизированный брифинг председателя Черкасского головы, сообщает корреспондент Укринформа, пишет RegioNews.
Мне прислали сообщение об отмене допроса... Но я пришел как законопослушный гражданин, чтобы потом не сказали, что это сообщение вам прислал пранкер и вы не явились на допрос", - пояснил Бондаренко.
Он заявил, что считает решение исполкома о ослабление карантина "восстановлением социальной справедливости", ибо закон не может применяться выборочно.
Эпидситуация в Черкассах под контролем. Количество выписанных превышает количество заболевших. Когда мы увидели, что ни один работник супермаркета не заболел, ни один сотрудник "Эпицентра" не заболел, где тысячи людей были скучены, то решили, что можем ослабить карантин, но исключительно с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм", - отметил городской голова.
В пресс-службе ГУ Нацполиции Черкасской области рассказали, что допросы перенесли в связи с карантином, чтобы не подвергать опасности людей, пишет УНН.
По данному уголовному производству проводят соответствующие следственные действия... Кроме живого общения, то есть допросов, они перенесены на время завершения карантина", - сказали в пресс-службе.
Точной даты проведения допросов в полиции не сообщили.
Напомним, на прошлой неделе мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.
Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.
При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.
Сегодня утром, 4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.
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