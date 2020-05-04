Киев будет возмещать расходы на похороны умерших от коронавируса

Для этого родственники умерших должны обратиться к городским властям

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Для этого родственники умерших должны обратиться к городским властям

Киевлян, умерших от коронавирусной болезни и осложнений, которые она вызвала, будут хоронить за счет городского бюджета.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о перевозке и собственно захоронение, а для получения возмещения родственники умершего должны обратиться с заявлением.

Соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".

Мы понимаем, что во многих семьях, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19", - сообщил чиновник.

Пантелеев добавил, что ни для одного предприятия, частное оно или коммунальное, нет никаких преференций, а только единые для всех методические рекомендации по погребению умерших.

Он также прояснил ситуацию по поводу частных предприятий, которые оказывают ритуальные услуги и транспортируют умерших в городской крематорий.

Это рекомендации, которые должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - добавил заместитель председателя КГГА.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.