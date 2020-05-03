10:12  03 мая
В Украине зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
10:38  03 мая
На Донбассе двое украинских воинов получили ранения - штаб ООС
13:14  02 мая
Минздрав пообещал разобраться, почему врачи не получают доплаты
UA | RU
UA | RU
Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
03 мая 2020, 12:59 32

Минздрав: результат карантина - в Украине нет значительных вспышек COVID-19

Читайте також
українською мовою
03 мая 2020, 12:59 32
Читайте також українською мовою
Степанов уверен, что карантин поможет полностью побороть коронавирусную болезнь
Фото: Facebook
Степанов уверен, что карантин поможет полностью побороть коронавирусную болезнь

Из-за карантинных мероприятий в Украине вспышки коронавирусной инфекции не влияют на способность системы здравоохранения предоставлять медицинскую помощь. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает RegioNews.

"17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши карантинные и противоэпидемиологические мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует таких вспышек, которые бы отразились на способности системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь", - подчеркнул министр.

Степанов также выразил уверенность, что если в дальнейшем придерживаться мер и рекомендаций Минздрава, то количество заболевших будет снижаться. Кроме того, он заверил, что Украина очень внимательно прислушивается к советам специалистов, и на основе этих советов предлагает, какие смягчения карантинных мероприятий и в какие сроки будут осуществляться.

"Я уже неоднократно говорил, что исходя из сегодняшней ситуации, мы планируем смягчить карантин уже начиная с 11 мая. Это отразится и на разрешении прогулок в парках, на открытии тех или иных магазинов, салонов, парикмахерских и остальных. Но с очень четким алгоритмом, как там необходимо себя вести – с дистанцией, с пользованием средств индивидуальной защиты и прочее", - рассказал он.

Напомним, что власть готовит ослабление карантина: откроют парикмахерские и кафе.


коронавирус карантин Максим Степанов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
03 мая 2020, 14:06
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
Последние Популярные
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Все блоги »
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Казус Садового: как во Львове депутаты взбунтовались против мэра
01 мая 2020, 14:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »