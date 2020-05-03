Минздрав: результат карантина - в Украине нет значительных вспышек COVID-19
Из-за карантинных мероприятий в Украине вспышки коронавирусной инфекции не влияют на способность системы здравоохранения предоставлять медицинскую помощь. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает RegioNews.
"17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши карантинные и противоэпидемиологические мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует таких вспышек, которые бы отразились на способности системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь", - подчеркнул министр.
Степанов также выразил уверенность, что если в дальнейшем придерживаться мер и рекомендаций Минздрава, то количество заболевших будет снижаться. Кроме того, он заверил, что Украина очень внимательно прислушивается к советам специалистов, и на основе этих советов предлагает, какие смягчения карантинных мероприятий и в какие сроки будут осуществляться.
"Я уже неоднократно говорил, что исходя из сегодняшней ситуации, мы планируем смягчить карантин уже начиная с 11 мая. Это отразится и на разрешении прогулок в парках, на открытии тех или иных магазинов, салонов, парикмахерских и остальных. Но с очень четким алгоритмом, как там необходимо себя вести – с дистанцией, с пользованием средств индивидуальной защиты и прочее", - рассказал он.
Напомним, что власть готовит ослабление карантина: откроют парикмахерские и кафе.
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