Правительство разрешило планово оперировать украинцев

Кабмин снял запрет на плановые мероприятия в больницах, который наложили из-за коронавируса

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Кабмин снял запрет на плановые мероприятия в больницах, который наложили из-за коронавируса

Кабинет Министров принял постановление, которое возобновляет проведение плановых госпитализаций и операций.

Об этом сообщил министр здравоохранения'я Максим Степанов, передает RegioNews.

В Минздраве заявили, что за время действия ограничений (примерно 50 дней) с'явилась необходимость проведения плановых операций, в том числе для снижения рисков для жизни и здоровья'я людей.

Сейчас правительство внесло изменения в предыдущее постановление о карантинных мероприятиях. Кабмин разрешил с 5 мая проводить плановые операции по жизненным показателям. При этом каждого пациента, который будет госпитализирован по плану, обязательно будут тестировать на коронавирус. И только после проведения ПЦР-тестов проводить хирургическое вмешательство.

Напомним, в марте Министерство здравоохранения временно остановило проведение плановых мероприятий, больницы обязали принимать пациентов только в неотложных случаях.