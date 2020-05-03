Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
Министерство здравоохранения готовит перечень временных противоэпидемиологических требований к парикмахерским, салонам красоты, хозяйственным магазинам, кафе и т.д., выполняя которые они смогут работать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
Он подчеркнул, что это произойдет только при соответствующих противоэпидемических, а не политических, условиях.
"Правительством планируется смягчение карантина... Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, предоставлении адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное. Планируем опубликовать их на выходных, чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию”, – написал Ляшко.
Однако главный санитарный врач заостил внимание и других данных. Согласно прогноза Kyiv School of Economics полная отмена карантина без внедрения обоснованных профилактических мероприятий может вылиться в 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года.
Напомним, что в Украине зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19.
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Кабминет министров во время заседания 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков в Украине 1 мая в условиях карантина.
1 мая в Запорожье начали работу рынки "Крытый" и "Центральный".
Как писали RegioNews ранее, 1 мая в Полтавской области открылись рынки в городе Полтава, Лубнах и Гребенках. Там уже зафиксировали нарушения торговли.
Также, 2 мая в Киевской области возобновили работу 13 агропромышленных и продовольственных рынков
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