В Киевской области заработали рынки
Об этом сообщили в Киевской ОГА, передают RegioNews.
На выполнение решения Кабмина о ослабление карантина заработали 4 рынка в Васильковском районе и по одному в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском районах. Открылись рынке в городах Гостомель,Буча и Белая Церковь.
Всего в области в докарантинний период для людей были доступны 74 рынка.
Напомним, что 27 апреля президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которых должны придерживаться продовольственные рынки для работы на карантине.
Как писали RegioNews ранее, 1 мая в Полтавской области открылись рынки в городе Полтава, Лубнах и Гребенке. Там уже зафиксировали нарушения торговли.
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