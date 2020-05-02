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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
02 мая 2020, 19:57 15

В Киевской области заработали рынки

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02 мая 2020, 19:57 15
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2 мая в Киевской области возобновили работу 13 агропромышленных и продовольственных рынков
Фото: Pixabay
2 мая в Киевской области возобновили работу 13 агропромышленных и продовольственных рынков

Об этом сообщили в Киевской ОГА, передают RegioNews.

На выполнение решения Кабмина о ослабление карантина заработали 4 рынка в Васильковском районе и по одному в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском районах. Открылись рынке в городах Гостомель,Буча и Белая Церковь.

Всего в области в докарантинний период для людей были доступны 74 рынка.

Напомним, что 27 апреля президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которых должны придерживаться продовольственные рынки для работы на карантине.

Как писали RegioNews ранее, 1 мая в Полтавской области открылись рынки в городе Полтава, Лубнах и Гребенке. Там уже зафиксировали нарушения торговли.


карантин Киевская область торговля
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