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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 13:34 20

В Запорожье открылись два продовольственных рынка

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01 мая 2020, 13:34 20
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Администрация рынка "Центральный" называет сегодняшний день тестовым
Фото: Дмитрий Смольенко
Администрация рынка "Центральный" называет сегодняшний день тестовым

1 мая в Запорожье начали работу рынки "Крытый" и "Центральный".

Об этом сообщает издание "Укринформ", передает RegioNews.

В 6:00 мы уже были на рабочем месте. На период карантина сделали один вход и один выход на рынок. На входе измеряем температуру всем покупателям, запускаем только тех, кто в масках. К прилавкам и товарам - особые требования: уборка каждые три часа, защитные экраны", - рассказал директор рынка "Центральный" Роман Белогуб.

По его словам, в условиях карантина трудно организовать работу рынка, так как постоянно меняются требования.

Обязательным условием присутствия на рынке есть медицинская маска, всем работникам меряют температуру.

Каждые 3 часа должна проводиться уборка с помощью специального химического средства. Руководство рынка называет сегодняшний день "пробным" или "тестовым".

Около 7:30 на входе в рынок выстроилась небольшая очередь из покупателей. Все были в масках, много шутили по поводу измерения температуры, мол, "хоть на рынке узнаем, какая она", - пишет издание.

Цены на рынке действительно ниже, чем в магазинных, однако по словам журналистов, покупателей мало из-за того, что добраться до рынка трудно. Общественный транспорт в условиях карантина не работает.

Напомним, работа продовольственных рынков в Украине была ограничена в середине марта после введения карантина. 27 апреля в ряде областей Украины прошли акции с требованием восстановить их работу.

Кабминет министров во время заседания 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков в Украине 1 мая в условиях карантина.


коронавирус карантин экономика Запорожье рынки
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