В Украине зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Украине зафиксировали 502 новых случаев коронвирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья у Facebook.
Так, общее количество зараженных составило 11 913 человек. При этом по сравнению с предыдущим днем число новых случаев пошло на спад - за прошедшие сутки было обнаружено 550 новых случаев.
Болезнь подтверждена у 829 детей и 2 325 медиков.
На амбулаторном лечении 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1 924 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица старше 50 лет (86%).
В общем 1 547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
в Общем случаи подтверждены:
Винницкая область — 435 (146 выздоровели);
Волынская область — 324 (64 выздоровели);
Днепропетровская область — 448 (64 выздоровели);
Донецкая область — 70 (12 выздоровели);
Житомирская область — 423 (23 выздоровели);
Закарпатская область — 508 (53 выздоровели);
Запорожская область — 275 (79 выздоровели);
Ивано-Франковская область — 965 (86 выздоровели);
г. Киев — 1 511 (80 выздоровели);
Киевская область — 784 (82 выздоровели);
Кировоградская область — 397 (121 выздоровел);
Львовская область — 473 (95 выздоровели);
Луганская область — 37 (7 выздоровели);
Николаевская область — 149 (6 выздоровели);
Одесская область — 409 (17 поправились);
Полтавская область — 222 (23 выздоровели);
Ровенская область — 726 (78 выздоровели);
Сумская область — 110 (62 выздоровели);
Тернопольская область — 868 (127 выздоровели);
Харьковская область — 348 (36 выздоровели);
Херсонская область — 136 (52 выздоровели);
Хмельницкая область — 115 (27 выздоровели);
Черкасская область — 308 (63 выздоровели);
Черновицкая область — 1818 (138 выздоровели);
Черниговская область — 54 (6 выздоровели).
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