В Украине зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19

Общее число зараженных приближается к 12 тысячам

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Общее число зараженных приближается к 12 тысячам

За последние сутки в Украине зафиксировали 502 новых случаев коронвирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья у Facebook.

Так, общее количество зараженных составило 11 913 человек. При этом по сравнению с предыдущим днем число новых случаев пошло на спад - за прошедшие сутки было обнаружено 550 новых случаев.

Болезнь подтверждена у 829 детей и 2 325 медиков.

На амбулаторном лечении 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1 924 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица старше 50 лет (86%).

В общем 1 547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

в Общем случаи подтверждены:

Винницкая область — 435 (146 выздоровели);

Волынская область — 324 (64 выздоровели);

Днепропетровская область — 448 (64 выздоровели);

Донецкая область — 70 (12 выздоровели);

Житомирская область — 423 (23 выздоровели);

Закарпатская область — 508 (53 выздоровели);

Запорожская область — 275 (79 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 965 (86 выздоровели);

г. Киев — 1 511 (80 выздоровели);

Киевская область — 784 (82 выздоровели);

Кировоградская область — 397 (121 выздоровел);

Львовская область — 473 (95 выздоровели);

Луганская область — 37 (7 выздоровели);

Николаевская область — 149 (6 выздоровели);

Одесская область — 409 (17 поправились);

Полтавская область — 222 (23 выздоровели);

Ровенская область — 726 (78 выздоровели);

Сумская область — 110 (62 выздоровели);

Тернопольская область — 868 (127 выздоровели);

Харьковская область — 348 (36 выздоровели);

Херсонская область — 136 (52 выздоровели);

Хмельницкая область — 115 (27 выздоровели);

Черкасская область — 308 (63 выздоровели);

Черновицкая область — 1818 (138 выздоровели);

Черниговская область — 54 (6 выздоровели).