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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 19:31 22

Ослабление карантина в Украине: на рынках Полтавы зафиксировано нарушения

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01 мая 2020, 19:31 22
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1 мая в Полтавской области открылись рынки в Полтаве, Лубнах и Гребенке
Фото: flickr
1 мая в Полтавской области открылись рынки в Полтаве, Лубнах и Гребенке

По информации председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, наиболее существенные нарушения были зафиксированы на центральном продовольственном рынке города Полтава.

Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации, передает RegioNews.

Если администрация центрального рынка не обеспечит соблюдение санитарных требований - он будет закрыт", - сказал Синегубов.

По его словам, в Полтавской области 43 рынка, которые имеют регистрацию, а всего их насчитывается 54. Олег Синегубов отметил, что заявления на открытие поступили пока от трех из них: в Полтаве, Гребенке и Лубнах.

По поводу центрального рынка в Полтаве - во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение о его закрытии, если администрация не прислушается к замечаниям. Держим этот вопрос на контроле", - заявил председатель Полтавской ОГА.

Также известно, что сотрудники Полтавского отдела полиции составили протокол на администрацию центрального рынка за нарушение требований карантина. Им грозит штраф в размере от 34 до 170 тысяч гривен.

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Напомним, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Полтавской области (ТЭБ и ЧС) 30 мая порекомендовала разрешить работу продовольственных рынков при условии полного соблюдения противоэпидемических требований.

По данным Центра общественного здоровья, 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.


Олег Синегубов Полтавская область Полтава рынки карантин нарушения
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