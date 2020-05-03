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03 травня 2020, 12:08 85

Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе

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03 травня 2020, 12:08 85
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Пом'якшення обмежень можливе лише за умови дотримання визначених санітарно-гігієнічних вимог
Фото: pexels
Пом'якшення обмежень можливе лише за умови дотримання визначених санітарно-гігієнічних вимог

Міністерство охорони здоров’я готує перелік тимчасових протиепідеміологічних вимог до перукарень, салонів краси, господарчих магазинів, кав’ярень тощо, виконуючи які вони зможуть працювати. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Він наголосив, що це станеться лише за відповідних протиепідемічних, а не політичних, умов.

"Урядом планується пом’якшення карантину. Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг тощо. Плануємо опублікувати їх на вихідних, щоб був час підприємцям підготуватись до відкриття”, – написав Ляшко.

Однак головний санітарний лікар наголосив і на інших даних. Відповідно до прогнозу Kyiv School of Economics повна відміна карантину без запровадження обгрунтованих профілактичних заходів може вилитися у 120-140 тис. смертей до кінця вже цього року.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано понад 500 нових випадків COVID-19.

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Кабмінет міністрів під час засідання 29 квітня дозволив роботу продовольчих ринків в Україні 1 травня в умовах карантину.

1 травня у Запоріжжі почали роботу ринки "Критий" та "Центральний".

Як писали RegioNews раніше, 1 травня в Полтавській області відкрилися ринки в місті Полтава, Лубнах та Гребінці. Там уже зафіксували порушення торгівлі.

Також, 2 травня у Київській області відновили роботу 13 агропромислових та продовольчих ринків


коронавірус карантин Віктор Ляшко МОЗ
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