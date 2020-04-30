14 летальных случаев от COVID-19 зафиксировано в Тернопольской области

На территории области выявили 779 случаев инфицирования коронавирусом

Фото из открытых источников

На территории области выявили 779 случаев инфицирования коронавирусом

Количество летальных исходов в Тернопольской области возросло до 14. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 71 человека.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 09:00 28 апреля в Тернопольской области 779 случаев COVID-19:

193– жители Кременецкого района.

177– жители Монастырисского района.

90 – жители Шумского района.

62 – жители Бучацкого района.

58 – жители города Тернополя.

47 – жители Чертковского района.

42 – жители Залещицкого района.

24 – жители Козовского района.

19– жители Лановецкого района.

12– жители Борщевского района.

12– жители Збаражского района.

11 – жители Гусятинского района.

10 – жители Теребовлянского района.

9 – жители Тернопольского района.

5 – жители Подгаецкого района.

3 – жители Бережанского района.

3 – жители Зборовского района.

2 – жители Подволочиского района.

78 человек в регионе выздоровели.

Напомним, в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).