14 летальных случаев от COVID-19 зафиксировано в Тернопольской области
На территории области выявили 779 случаев инфицирования коронавирусом
На территории области выявили 779 случаев инфицирования коронавирусом
Количество летальных исходов в Тернопольской области возросло до 14. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 71 человека.
Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 09:00 28 апреля в Тернопольской области 779 случаев COVID-19:
- 193– жители Кременецкого района.
- 177– жители Монастырисского района.
- 90 – жители Шумского района.
- 62 – жители Бучацкого района.
- 58 – жители города Тернополя.
- 47 – жители Чертковского района.
- 42 – жители Залещицкого района.
- 24 – жители Козовского района.
- 19– жители Лановецкого района.
- 12– жители Борщевского района.
- 12– жители Збаражского района.
- 11 – жители Гусятинского района.
- 10 – жители Теребовлянского района.
- 9 – жители Тернопольского района.
- 5 – жители Подгаецкого района.
- 3 – жители Бережанского района.
- 3 – жители Зборовского района.
- 2 – жители Подволочиского района.
78 человек в регионе выздоровели.
Напомним, в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.
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