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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
30 апреля 2020, 11:06 8

14 летальных случаев от COVID-19 зафиксировано в Тернопольской области

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30 апреля 2020, 11:06 8
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На территории области выявили 779 случаев инфицирования коронавирусом
Фото из открытых источников
На территории области выявили 779 случаев инфицирования коронавирусом

Количество летальных исходов в Тернопольской области возросло до 14. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 71 человека.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 09:00 28 апреля в Тернопольской области 779 случаев COVID-19:

  • 193– жители Кременецкого района.
  • 177– жители Монастырисского района.
  • 90 – жители Шумского района.
  • 62 – жители Бучацкого района.
  • 58 – жители города Тернополя.
  • 47 – жители Чертковского района.
  • 42 – жители Залещицкого района.
  • 24 – жители Козовского района.
  • 19– жители Лановецкого района.
  • 12– жители Борщевского района.
  • 12– жители Збаражского района.
  • 11 – жители Гусятинского района.
  • 10 – жители Теребовлянского района.
  • 9 – жители Тернопольского района.
  • 5 – жители Подгаецкого района.
  • 3 – жители Бережанского района.
  • 3 – жители Зборовского района.
  • 2 – жители Подволочиского района.

78 человек в регионе выздоровели.

Напомним, в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

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