От коронавируса вылечился каждый четвертый больной Запорожской области

За последние сутки выздоровели 11 человек

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За последние сутки выздоровели 11 человек

В Запорожской области за сутки зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом RegioNews сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава.

С 15 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 13 зарегистрированы в г. Запорожье и два в Энергодаре.

За все время зарегистрировано 243 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Так, выздоровело уже 62 больных, что составляет чуть больше четверти от всех инфицированных, они уже выписаны из больниц.

За все время карантина в Запорожской области от COVID-19 умерло 5 человек.

Напомним, что в обласи на майские праздники заблокируют доступ к побережью Азовского моря.