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Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
29 апреля 2020, 09:31 56

Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев

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29 апреля 2020, 09:31 56
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Лидерами по заболеваемости остаются Киев и Черновицкая область
Фото: flickr
Лидерами по заболеваемости остаются Киев и Черновицкая область

По данным Центра общественного здоровья, 29 апреля в Украине зафиксировано уже 9866 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Министерство охраны здоровья Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки было выявлено 456 новых случаев заболевания, из них 33 детей и 133 медицинских работников. В больницу попали 113 человек. Выздоровели за сутки 111 больных, умерли 11.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (60), Тернопольской области (44) и в Киеве (43).

Всего в Украине с начала эпидемии 250 пациентов умерли и 1103 больных выздоровели.

Ситуация по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область - 412 случаев;
Волынская область - 271 случай;
Днепропетровская область - 323 случая;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 357 случаев;
Закарпатская область - 403 случая;
Запорожская область - 228 случаев;
Ивано-Франковская область - 821 случай;
Кировоградская область - 377 случаев;
г. Киев - 1341 случай;
Киевская область - 643 случая;
Львовская область - 405 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 261 случай;
Полтавская область - 188 случаев;
Ровенская область - 588 случаев;
Сумская область - 98 случаев;
Тернопольская область - 708 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 81 случай;
Черновицкая область - 1489 случаев;
Черкасская область - 282 случая;
Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине количество больных коронавирусом возросло до 9410 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 25 детей и 94 медицинских работников.


коронавирус карантин Минздрав статистика
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