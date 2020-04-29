Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев

Лидерами по заболеваемости остаются Киев и Черновицкая область

Фото: flickr

Лидерами по заболеваемости остаются Киев и Черновицкая область

По данным Центра общественного здоровья, 29 апреля в Украине зафиксировано уже 9866 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Министерство охраны здоровья Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки было выявлено 456 новых случаев заболевания, из них 33 детей и 133 медицинских работников. В больницу попали 113 человек. Выздоровели за сутки 111 больных, умерли 11.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (60), Тернопольской области (44) и в Киеве (43).

Всего в Украине с начала эпидемии 250 пациентов умерли и 1103 больных выздоровели.

Ситуация по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область - 412 случаев;

Волынская область - 271 случай;

Днепропетровская область - 323 случая;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 357 случаев;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 228 случаев;

Ивано-Франковская область - 821 случай;

Кировоградская область - 377 случаев;

г. Киев - 1341 случай;

Киевская область - 643 случая;

Львовская область - 405 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 261 случай;

Полтавская область - 188 случаев;

Ровенская область - 588 случаев;

Сумская область - 98 случаев;

Тернопольская область - 708 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 81 случай;

Черновицкая область - 1489 случаев;

Черкасская область - 282 случая;

Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине количество больных коронавирусом возросло до 9410 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 25 детей и 94 медицинских работников.