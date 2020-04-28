В Минздраве рассказали, кто чаще всего умирает от COVID-19
Министерство здравоохранения опубликовало статистику смертности от коронавируса в Украине.
По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 239 смертей, передает RegioNews.
Из всех летальных случаев 85% приходится на пациентов старше 50 лет. У тех, кто не достиг сорока лет, наибольший шанс выжить. Количество умерших среди данной категории - 6,2%.
Почти три четверти умерших (71%) имели сопутствующие заболевания. Чаще всего это проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких или же сочетание нескольких хронических болезней.
В Минздраве отметили, что существует зависимость от пола. Так, для мужчин коронавирус чаще является смертельным. Их доля среди умерших - 55,2%.
В целом же в Украине смертность от COVID-19 составляет примерно 2,5%. Количество выздоровевших в пять раз превышает количество умерших.
Напомним, каждый пятый инфицированный в украине является медиком. Несмотря на карантин, Минздрав ожидает новую вспышку болезни уже со следующей недели.
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