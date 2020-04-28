15:07  28 апреля
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
15:01  28 апреля
В Институте рака вскрыли миллионные схемы
15:43  28 апреля
Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2020, 22:22 15

В Минздраве рассказали, кто чаще всего умирает от COVID-19

Читайте також
українською мовою
28 апреля 2020, 22:22 15
Читайте також українською мовою
Главные факторы риска - возраст и общее состояние организма
Фото: pixabay.com
Главные факторы риска - возраст и общее состояние организма

Министерство здравоохранения опубликовало статистику смертности от коронавируса в Украине.

По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 239 смертей, передает RegioNews.

Из всех летальных случаев 85% приходится на пациентов старше 50 лет. У тех, кто не достиг сорока лет, наибольший шанс выжить. Количество умерших среди данной категории - 6,2%.

Почти три четверти умерших (71%) имели сопутствующие заболевания. Чаще всего это проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких или же сочетание нескольких хронических болезней.

В Минздраве отметили, что существует зависимость от пола. Так, для мужчин коронавирус чаще является смертельным. Их доля среди умерших - 55,2%.

В целом же в Украине смертность от COVID-19 составляет примерно 2,5%. Количество выздоровевших в пять раз превышает количество умерших.

Напомним, каждый пятый инфицированный в украине является медиком. Несмотря на карантин, Минздрав ожидает новую вспышку болезни уже со следующей недели.


коронавирус Украина карантин население Минздрав люди
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Главный санврач Николаевской области опроверг заявления об укрывательстве результатов тестов на COVID-19
28 апреля 2020, 16:49
На Прикарпатье 49 летальных случаев от COVID-19, умер 30-летний священник
28 апреля 2020, 15:26
В Харьковской области из-за массового заражения COVID-19 пришлось закрыть больницу
28 апреля 2020, 13:51
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 апреля 2020, 22:26
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Все блоги »
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
PR-ассы местного разлива: как сумские политики ищут дешевой популярности
28 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »