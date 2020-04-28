В Украине 9410 больных коронавирусом, 992 пациента выздоровели
По состоянию на 28 апреля в Украине количество больных коронавирусом возросло до 9410 лабораторно подтвержденных случаев, за сутки заболел 401 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook, передает RegioNews.
Из них 25 детей и 94 медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 147 человек. Выздоровели за сутки 128 человек, умерли 19 человек.
В целом 239 пациентов умерли от коронавируса, полностью выздоровели 992 больных.
Рекордсменами по COVID-19 в Украине есть Черновицкая область - 1429 случаев заболевания и Киев - 1298 больных.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (78), Черновицкой области (54), Тернопольской области (52) и Киевской области (34).
В целом по регионам ситуация выглядит следующим образом:
Винницкая область - 406 случаев;
Волынская область - 260 случаев;
Днепропетровская область - 318 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 354 случая;
Закарпатская область - 387 случаев;
Запорожская область - 208 случаев;
Ивано-Франковская область - 783 случая;
Кировоградская область - 356 случаев;
Киевская область - 604 случая;
Львовская область - 371 случай;
Луганская область - 32 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 248 случаев;
Полтавская область - 180 случаев;
Ровенская область - 553 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 664 случая;
Харьковская область - 221 случай;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черкасская область - 276 случаев;
Черниговская область - 39 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Как сообщает Минздрав, данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.
По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом.
Министерство здравоохранения Украины ожидает новый всплеск заболеваемости COVID-19 через две недели после Пасхальных праздников, когда было зафиксировано большое количество массовых собраний.
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