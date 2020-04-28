В Украине 9410 больных коронавирусом, 992 пациента выздоровели

За минувшие сутки зафиксировано 401 новый случай заболевания

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За минувшие сутки зафиксировано 401 новый случай заболевания

По состоянию на 28 апреля в Украине количество больных коронавирусом возросло до 9410 лабораторно подтвержденных случаев, за сутки заболел 401 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook, передает RegioNews.

Из них 25 детей и 94 медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 147 человек. Выздоровели за сутки 128 человек, умерли 19 человек.

В целом 239 пациентов умерли от коронавируса, полностью выздоровели 992 больных.

Рекордсменами по COVID-19 в Украине есть Черновицкая область - 1429 случаев заболевания и Киев - 1298 больных.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (78), Черновицкой области (54), Тернопольской области (52) и Киевской области (34).

В целом по регионам ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область - 406 случаев;

Волынская область - 260 случаев;

Днепропетровская область - 318 случаев;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 354 случая;

Закарпатская область - 387 случаев;

Запорожская область - 208 случаев;

Ивано-Франковская область - 783 случая;

Кировоградская область - 356 случаев;

Киевская область - 604 случая;

Львовская область - 371 случай;

Луганская область - 32 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 248 случаев;

Полтавская область - 180 случаев;

Ровенская область - 553 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 664 случая;

Харьковская область - 221 случай;

Херсонская область - 88 случаев;

Хмельницкая область - 72 случая;

Черкасская область - 276 случаев;

Черниговская область - 39 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Как сообщает Минздрав, данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Напомним, 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом.

Министерство здравоохранения Украины ожидает новый всплеск заболеваемости COVID-19 через две недели после Пасхальных праздников, когда было зафиксировано большое количество массовых собраний.