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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
29 квітня 2020, 09:31 47

Коронавірус в Україні: 9866 хворих, зафіксовано 456 нових випадків

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29 квітня 2020, 09:31 47
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Лідерами по захворюваності залишаються Київ та Чернівецька область
Фото: flickr
Лідерами по захворюваності залишаються Київ та Чернівецька область

За даними Центру громадського здоров'я, 29 квітня в Україні зафіксовано вже 9866 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.

За минулу добу було виявлено 456 нових випадків захворювання, з них 33 дітей та 133 медичних працівників. В лікарні потрапили 113 осіб. Одужали за добу 111 хворих, померли 11.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (60), Тернопільській області (44) та в місті Києві (43).

Загалом в Україні від початку епідемії 250 пацієнтів померли і 1103 хворих одужали.

Ситуація по регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 412 випадків;
Волинська область — 271 випадок;
Дніпропетровська область — 323 випадки;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 357 випадків;
Закарпатська область — 403 випадки;
Запорізька область — 228 випадків;
Івано-Франківська область — 821 випадок;
Кіровоградська область — 377 випадків;
м. Київ — 1341 випадок;
Київська область — 643 випадки;
Львівська область — 405 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 261 випадок;
Полтавська область — 188 випадків;
Рівненська область — 588 випадків;
Сумська область — 98 випадків;
Тернопільська область — 708 випадків;
Харківська область — 237 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 81 випадок;
Чернівецька область — 1489 випадків;
Черкаська область — 282 випадки;
Чернігівська область — 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 9410 лабораторно підтверджених випадків, із них 25 дітей та 94 медичних працівників.


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