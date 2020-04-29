Коронавірус в Україні: 9866 хворих, зафіксовано 456 нових випадків

Лідерами по захворюваності залишаються Київ та Чернівецька область

Фото: flickr

Лідерами по захворюваності залишаються Київ та Чернівецька область

За даними Центру громадського здоров'я, 29 квітня в Україні зафіксовано вже 9866 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.

За минулу добу було виявлено 456 нових випадків захворювання, з них 33 дітей та 133 медичних працівників. В лікарні потрапили 113 осіб. Одужали за добу 111 хворих, померли 11.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (60), Тернопільській області (44) та в місті Києві (43).

Загалом в Україні від початку епідемії 250 пацієнтів померли і 1103 хворих одужали.

Ситуація по регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 412 випадків;

Волинська область — 271 випадок;

Дніпропетровська область — 323 випадки;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 357 випадків;

Закарпатська область — 403 випадки;

Запорізька область — 228 випадків;

Івано-Франківська область — 821 випадок;

Кіровоградська область — 377 випадків;

м. Київ — 1341 випадок;

Київська область — 643 випадки;

Львівська область — 405 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 261 випадок;

Полтавська область — 188 випадків;

Рівненська область — 588 випадків;

Сумська область — 98 випадків;

Тернопільська область — 708 випадків;

Харківська область — 237 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 81 випадок;

Чернівецька область — 1489 випадків;

Черкаська область — 282 випадки;

Чернігівська область — 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 9410 лабораторно підтверджених випадків, із них 25 дітей та 94 медичних працівників.