Вспышка коронавируса: Нацгвардия взяла под охрану общежитие в Вишневом

В городе Вишневое под Киевом подразделения Национальной гвардии и военные обеспечивают общественный порядок вокруг общежития, в котором зафиксировали вспышку коронавиируса

Фото: МВД

В городе Вишневое под Киевом подразделения Национальной гвардии и военные обеспечивают общественный порядок вокруг общежития, в котором зафиксировали вспышку коронавиируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

Известно, что умерли от COVID-19 двое жителей общежития, еще 37 заболели, в том числе дети, три человека попали в реанимацию.

Все 300 жителей общежития находятся на самоизоляции. С помощью ПЦР-тестов их проверяют на наличие вируса.

"Жителей дома полностью изолированно, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля в вВишневом в общежитии коронавирус COVID-19 обнаружили у 38 человек, среди них дети и двое умерших.