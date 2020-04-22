Кабмин выделил 25 миллионов на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области

Для преодоления последствий пожаров в Житомирской области Кабинет министров Украины по поручению Дениса Шмыгаля выделил из бюджета 25 миллионов гривен

Фото: ГСЧС

Для преодоления последствий пожаров в Житомирской области Кабинет министров Украины по поручению Дениса Шмыгаля выделил из бюджета 25 миллионов гривен

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По его словам, из-за лесных пожаров в Житомирской области пострадали более 70 домов, остались без крыши над головой много людей.

"Сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня", - сообщил премьер.

Он еще раз поблагодарил спасателей и всем, кто помогает укрощать пожара.

По данным ГСЧС, все пожары в Житомирской обалсти были локализированы, в Зоне отчуждения тоже не наблюдается очагов открытого огня.

Напомним, 22 апреля в зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров на территории четырех лесничеств.