Украинские медики возвращаются из Италии домой
Украинские врачи, которые три недели работали в итальянских больницах и помогали бороться с коронавирусом, возвращаются домой.
Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает RegioNews.
"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который отныне будет служить для лечения больных на коронавирус в нашем государстве", — подчеркнул посол.
Украинские врачи работали в городах Пезаро и Урбино, регион Марке.
По словам посла, врачи считают лучшей оценкой своей работы слова благодарности от местных жителей, которые "на каждом шагу (от улиц и до супермаркетов) узнавали украинских медиков и благодарили их за то, что украинцы так близко к сердцу восприняли беду местных жителей".
Напомним, 4 апреля, 20 медиков систем МВД и Минздрава добровольно улетели помогать итальянским врачам.
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