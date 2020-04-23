Украинские медики возвращаются из Италии домой

Медиков направляли в командировки в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Фото: facebook:yevhen.perelygin

Медиков направляли в командировки в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Украинские врачи, которые три недели работали в итальянских больницах и помогали бороться с коронавирусом, возвращаются домой.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает RegioNews.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который отныне будет служить для лечения больных на коронавирус в нашем государстве", — подчеркнул посол.

Украинские врачи работали в городах Пезаро и Урбино, регион Марке.

По словам посла, врачи считают лучшей оценкой своей работы слова благодарности от местных жителей, которые "на каждом шагу (от улиц и до супермаркетов) узнавали украинских медиков и благодарили их за то, что украинцы так близко к сердцу восприняли беду местных жителей".

Напомним, 4 апреля, 20 медиков систем МВД и Минздрава добровольно улетели помогать итальянским врачам.