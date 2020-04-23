Українські медики повертаються з Італії додому
Українські лікарі, які три тижні працювали в італійських лікарнях і допомагали боротися з коронавірусом, повертаються додому.
Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, передає RegioNews.
"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус у нашій державі", — наголосив посол.
Українські лікарі працювали в містах Пезаро й Урбіно, регіон Марке.
За словами посла, лікарі вважають найкращою оцінкою своєї роботи слова вдячності від місцевих мешканців, які "на кожному кроці (від вулиць і до супермаркетів) впізнавали українських медиків і дякували їм за те, що українці так близько до серця сприйняли біду місцевих мешканців".
Нагадаємо, 4 квітня, 20 медиків систем МВС та МОЗ добровільно відлетіли допомагати італійським лікарям.
- 15:31 23 квітня В Одесі невідомі зв'язали касира і пограбували пункт обміну валют
- 15:27 23 квітня Шмигаль розповів, як розподілятимуть кошти Фонду боротьби з COVID-19
- 15:19 23 квітня Суд поновив на посаді люстрованого заступника прокурора Хмельниччини
- 15:01 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:53 23 квітня Українські медики повертаються з Італії додому
- 14:42 23 квітня У Києві вже більше тисячі хворих на коронавірус - Кличко
- 15:01 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва