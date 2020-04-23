Українські медики повертаються з Італії додому

Медиків направляли у відрядження до Італії для допомоги в боротьбі з коронавірусом

Фото: facebook:yevhen.perelygin

Медиків направляли у відрядження до Італії для допомоги в боротьбі з коронавірусом

Українські лікарі, які три тижні працювали в італійських лікарнях і допомагали боротися з коронавірусом, повертаються додому.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, передає RegioNews.

"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус у нашій державі", — наголосив посол.

Українські лікарі працювали в містах Пезаро й Урбіно, регіон Марке.

За словами посла, лікарі вважають найкращою оцінкою своєї роботи слова вдячності від місцевих мешканців, які "на кожному кроці (від вулиць і до супермаркетів) впізнавали українських медиків і дякували їм за те, що українці так близько до серця сприйняли біду місцевих мешканців".

Нагадаємо, 4 квітня, 20 медиків систем МВС та МОЗ добровільно відлетіли допомагати італійським лікарям.